Kuidas olla küpses eas vitaalne ja särav? 80-aastase Anne Ermi hea tervise ja elujõu nipid

„Peale harjutusi valmistan endale väikese hommikusöögi, mis on väga lihtne: veega keedetud herkulapuder, mille peale panen seesamiseemnete ja purustatud pähklite segu, lisan külmast võetud värsked metsamustikad. Ja kui tunnen, et tahaks midagi magusat, siis panen pudru peale sutsu moosi ka, mida olen sügiseti ikka usinasti keetnud. Mõnikord võtan veel muna ja singileivakese sinna juurde. Ja paar viilu kurki – kevadel kohe kui on võimalus, teen värsket päeva-paari vanust hapukurki. Ja see ongi minu hommikurutiin,“ räägib Anne oma argihommikutest.

„Tööle lähen vahel jala, läbi vanalinna või üle Toompea võtab see pool tundi, aga kui ilm on halb, siis lähen ikkagi bussiga. Kontorisse jõudes teen endale esimese asjana hea kohvimasinaga meelepärase kohvi, see paneb mõtte käima. Ja siis lihtsalt hakkan oma asju ajama. Meil Jazzkaare tiimis ei kesta tööpäev kell 10-17, vaid niikaua kui on vaja, selline on lihtsalt meie töö iseloom. Vahel vastan meilidele ka kell kümme õhtul – lihtsalt nii on vaja teha kui on festivalihooaeg, sest mõne asjaga on väga kiire,“ tõdeb ta.

Anne Ermi üks tervise alustalasid on see, et ta käib võimalusel jala. Ehkki oma sõnul paneks ta endale liikumise eest hindeks 3+, siis tegelikult on ta vägagi aktiivne: lisaks igahommikusele võimlemisele liigub ta enamasti mööda pealinna ringi jala kõndides. Aktiivne ja liikuv eluviis on talle omane juba väiksest peale: „Lapsepõlves tegin sporti, nagu kõik tol ajal. Mängisin tennist, tegelesin riistvõimlemisega, käisin balletitundides, mängisin malet, talvel uisutasin, lisaks akadeemiline sõudmine ja kergejõustik. Muusikakooli aegadel käisime palju matkamas, mis oli väga eksootiline ja tore, selle üks eestvedajaid oli Aarne Vahuri, ansambli Collage muusikaline juht.“ Rahvusringhäälingu juhatuse poolt Annele kunagi sünnipäevaks kingitud jalgrattaga sõidab ta peamiselt Vormsis, ka Pärnus endises emakodu keldris seisab jalgratas, mida ta vahel kasutab, aga Tallinna liikluses ei julge ta rattaga sõita.