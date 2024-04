KUULA | Kes see rumal siis tänapäeval üldse päriselus kellegagi tuttavaks saab? Või siiski?

Saatejuhid Heidit Kaio ja Mihkel Tepp võtavad vaatluse alla erinevate vanuserühmade tutvumisharjumised. Aastate jooksul on astutud tutvumiseks loodud võimaluste osas üpris suur samm edasi ning üha enam inimesi eelistab uute tutvuste loomiseks esmalt digitaalseid kanaleid. Miks see nii on ja kuhu me nii üldse jõuame? Eks proovime aru saada.