FOTOD | Soomes ülipopulaarsed K-beauty ilutooted jõudsid ka Eestisse! Vaata, kes said nendega esimeste seas tutvuda

Oma uuenduslikke tooteid tuli Eestisse esitlema ka Smuuti Skini asutaja Jenni Ahokas. „Tahtsin luua brändi, mis rõhutab K-beauty tähelepanuväärset hinna ja kvaliteedi suhet. Minu jaoks on lihtsad, kuid tõhusad nahahooldustooted elus võtmetähtsusega,“ sõnas kaubamärgi asutaja Jenni. Ta lisas, et neil on hea meel, et Smuuti Skin on saadaval nüüd ka Eestis ja loodavad, et Smuuti Skin võetakse siin soojalt vastu.