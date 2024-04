KUULA | Saskia Alusalu: selleks, et olla elus, peab liikuma!

„Aga eks me oleme nii loodud, et endale otsa vaatamine ongi kõige raskem. Ja nii me siis terve elu otsime ja pusime. Kahtlemata ongi esimest sammu teha väga raske. Liikumine hakkab sulle meeldima siis, kui sul on juba kergem seda teha. Kui keegi käsiks mul täna minna samade koormuste peale, mis ma tippspordi ajal tegin – mul oleks selleks null motivatsiooni. Aga tõelisi muutusi saabki teha ainult läbi sisemise motivatsiooni,“ jagab Saskia oma kogemust.

Saskial oli isegi äriidee, et peaks iga poole aasta tagant tegema haiglasse ekskursioone: „Kui inimestel tekib mingisugune tervisehäire, siis see ehmatab neid tohutult ning mõneks ajaks ollakse võimelised elustiilialaseid muutusi tegema. Aga see läheb mööda ja unustatakse ära kui halb oli haige olla. Nii võikski iga poole aasta tagant grupi kokku panna ja teha ekskursiooni haiglasse ning näidata, et vot see on koht, mida tasuks vältida,“ muheleb ta.

Ja mis kõige olulisem: tänu liikumisele välistame paljusid haigusi. Tegelikult ju Eesti elanike eluaastate pikkus ei olegi nii halb, aga puudujääke on tervelt elatud aastates. Kõige tähtsam on elu nendes aastates, mitte aastad meie elus – me ju tahame päriselt elada, nautida täisväärtuslikku elu. Ja on väga raske head vaimset tervist säilitada kui sul on mingi haigus. Seda näen ma oma haiglapraktikas (Saskia teeb ITK-s füsioterapeudiõppe neuroloogia praktikat – toim.) ka igapäevaselt, et see keskkond on väga raske – au kõikidele meie meditsiinitöötajatele, see on tõeliselt väsitav töö, kus kõik proovivad selles kiiruses ja abivajajate hulgas anda endast parimat,“ tõdeb ta meditsiinisüsteemide reaalsust.

„Ei ole ju nii, et kõik inimesed peaksid käima jõusaalis. Alustage sellest, mis iganes teid kõige rohkem kõnetab. Aga – selleks, et olla elus, sa pead liikuma! Ja küsimus pole lihtsalt mingisuguses kaalunumbris või väljanägemises, vaid muidu jääb nii palju asju elus tegemata! Sa ei jõua bussi peale joosta, ei saa minna metsiku loodusega kohtadesse matkama, mida iganes veel – su elukogemus ja elukvaliteet on väga palju halvem.

Kehatunnetuse taas-äratamine endas

„Keha räägib meiega kogu aeg – küsimus on lihtsalt selles, et kas me võtame selle aja ja vaikuse, et ennast kuulata. Ma tahan tervislikke valikuid teha oma keha jaoks. Ma ei ole nõus oma kehasse seda kräpp-sööki panema, sest ma tean kui halb ja raske mu kehal pärast seda on. Kui me kuulame oma keha, siis me lihtsalt ei taha talle halba teha.

Aga eks see ongi iga inimese vaba valik. Tuleb asjad enda jaoks prioriteetide järjekorda panna ja siis sellega tegeleda. Minu jaoks on tihti esimene samm on see, et infomüra maha. Näiteks võtan toidu tarbimiseks endale aja, mitte ei söö jooksu pealt, samal ajal kõike muud tehes. Ja muidugi keha tunnetamine, mida on õpetanud väga palju sport. Kehatunnetus ei teki üleöö, vaid mitmete asjade kooslusest,“ kirjeldab ta enda võtteid ning lisab, et tasub julgeda tänuga lahti lasta kõigest, mis enam ei kanna ja liikuda kaasa uuega.

Laste ja noorte liikumise olulisus

Tervise Arengu Instituudi Eesti õpilaste uuring näitab, et ligi kolmandik meie lapsi on ülekaalus. „See teema kõnetab mind rohkem lihtsalt selle pärast, et täiskasvanud inimesel on see tema enda vaba valik, kas teed või ei tee midagi oma tervise heaks. Aga laste puhul mõjutab neid nende keskkond, mis enamasti kujuneb nende vanemate valikutest. Ja ma ei ole nii naiivne inimene, et ma usuks, et antakse välja üks spordi-aabits või käid kuskil saates või kirjutad facebooki postituse või mis iganes, et siis kõik hakkab kohe muutuma. Aga ma arvan, et see on teema, mida tuleb järjepidevalt rääkida ja teadvustada,“ jagab Saskia Alusalu oma mõtteid talle südamelähedasel teemal.