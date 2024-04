FOTOD | Roseni galerii-hüpikpoe avapidu oli tänuavaldus eesti disainile ja kunstile! Vaata, kes koos tähistasid

Eve Hanson ja Kadri Kruus tunnistasid, et plaan avada läbimõeldud ja kvaliteetsele disanile ja kunstile suunatud galerii on nende mõtetes mõlkunud juba mitu aastat. „Idee oli alguses üks, aga lõpptulemus just selline, nagu Roseni galerii praegusel hetkel on,“ jagas Kadri seda, kuidas esimestest mõtetest kujunes välja hoopis teistsugune ja suurem kontseptsioon. Eve Hanson rõhutas, et nende jaoks oli algusest peale oluline kaasata lisaks disaineritele ka kunstnikke, et nendegi tööd oleksid huvilistele lihtsamalt kättesaadavad ja nähtavad.