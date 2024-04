Sünnitusjärgne seksielu või õigemini selle puudumine

Kui jätta välja meie suhte esimene aasta, siis ilmselt oli meie kümme aastat kestnud suhte seksuaalselt kõige aktiivsem aeg siis, kui last eostada proovisime. Õigemini peamiselt need nädalad, mille puhul spetsiaalne ovulatsiooni ennustav äpp ütles, et nüüd on parim aeg rasestumiseks. Et tahtsin nii väga lapseootele jääda, ronisin talle kaksiraksi otsa igal võimalikul hetkel ning nii sai ikka üpris veidrates kohtades ja hetkedel vallatletud. Üks selline kuu sattus olema näiteks reisil, kus jagasime sõpradega ühist korterit. Märkasin varahommikul vetsu minnes, et ovuleerin, valetasin sõpradele mingisuguse loo kokku, et nad korterist minema läheksid. Läksidki, meile kõigile kohvikust kohvi ja saiakesi tooma. Pagarikoda polnud just kaugel, teadsin, et meil on kõige rohkem viis minutit, et asi tehtud saaks ja mõlemad jõuaksime end kiiresti värskendatud. Selliseid vallatuid hetki oli kuude jooksul teisigi, aga nii kui rasestusin, oli seksiisu kui pauguga minema pühitud ja see pole siiani naasnud.