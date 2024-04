FOTOD | Tallinnas avas uksed uudse kontseptsiooniga galerii-hüpikpood, mida kureerivad Eve Hanson ja Kadri Kruus

Kadri Kruus, üks galerii-hüpikpoe kuraatoritest, selgitab, et osta on võimalik kõiki seal esitletud tooteid ja teoseid, kuid uudistama on oodatud kindlasti ka need, kes tahavad lihtsalt tutvuda praeguse momendi huvipakkuvamate nimede ja tegijatega Eesti aksessuaari-, moe- ja kunstimaailmas, samuti uute tulijatega. Roseni galeriisse võib seega tulla kui näitusele, lisaks on seal võimalik kohtuda disainerite ja kunstnikega erinevatel vestlus- ja inspiratsiooniõhtutel.