KUULA | Millal pole paarisuhtes enam mõtet pingutada? Millal minna paariterapeudi juurde?

Teinekord lihtsalt on elus nii: inimene räägib sinuga ja muide täiesti eesti keeles, aga sina lihtsalt ei saa aru. Mitte, et sa ei tahaks saada, aga lihtsalt ei saa. Sellisteks puhkudeks on maailma leiutatud paarisuhteterapeudid, kelle ülesanne ongi tõlkida ühe osapoole jutt teisele arusaadavaks ja vastupidi. Aga kas nad päriselt ka aitavad või on mõnikord targem proovida ise mõista, et “see värk ei tööta“ ja lihtsalt labaselt käega lüüa? Isegi, kui teil on lapsed, autod, majad ja kõik muud ühised kogemused.