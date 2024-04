Kindral Riho Terras on köögis kõva tegija, kogesin koos temaga kokates. Ta on kirjutanud suisa kokaraamatu Euroopa köögist. Ühe siinse retsepti tegi kindral ekstra Eesti Naisele, teised on vormunud, elades aastaid Saksamaal ja reisides mööda Euroopat. Mind võlus eriti šampanja-hapukapsastruudel!