„Need on lapsikud mehed, kel on raskusi naistega suhtlemisel.“ Ants Parktali mõtisklus eesti mehe olemuse üle

Korras vaimse tervise üks tunnuseid on inimese võime eristada tegelikkust väljamõeldisest. Meelesõõlaja ehk psühhoanalüütikuna toon paralleeli partnerlusmaailmast, kus täiuslik suhe sünnib mehe ja naise usalduslikus ühismeeles. Alles pärast armumise möödumist, kui ettekujutused hakkavad kaduma, võib mehe ja naise vahel avaneda vaimne ja hingeline mängu­maa. Kahe inimese vahele tekib võimaluste ruum – kujuteldav ruum, mis luuakse koos, kuid ei kuulu kummalegi. Selles võimalusi loovas ruumis saavad mehe ja naise ehedad tunded välja ilmuda, ühtlasi tekib võimalus suhte üle mõtteid vahetada. Paari- või peresuhtes on oluline, et partnerid näeksid teineteist sellistena, nagu nad tegelikult on.