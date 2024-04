KUULA | Sport ja vaimne tervis. Kuidas mõjutavad liikumine ja füüsiline aktiivsus vaimset ja füüsilist tervist?

Inimene on loodud liikuma, aga tänases maailmas liigutakse kahjuks väga vähe. Kuidas aidata leida vaimutugevust, et inimesed oleksid füüsiliselt aktiivsemad? Kui oluline on eneseteadlikkus ja enesedistsipliin? Kuidas ületada barjäärid ja teha esimesed sammud sportimise juurde? Milline oleks optimaalne treeningute maht? Millised spordialad mõjutavad inimesi positiivsemalt?