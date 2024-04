KUULA | Anne Erm: Jazzkaare algusaegadel õnnestus sponsorlust saada enamasti natuuras

Õnneks millalgi ikkagi aktsepteeriti ka Maarjamaal tõsiasja, et on olemas džäss: „Ja džäss on olnud Eestis ikkagi eelmise sajandi algusest juba: meil olid 1966 ja 1967. aastal sellised festivalid tänu millele kutsuti Tallinna Nõukogude Liidu džässipealinnaks. Ja see legendaarne album „Charles Lloyd Nõukogude Liidus“ („Charles Lloyd in the Soviet Union“) salvestatigi 1967. aasta Tallinna kontserdil. Charles Lloyd annab endiselt väga intensiivselt kontserte ja iga kord kui teda kuskil kohtan, siis ta meenutab alati suure tänutundega seda Tallinna esinemist, kuigi see oli raske: nad pidid kolm päeva ootama, et saada esinemisluba ja kohe kui kontsert lõppes, koristati trummid lavalt ära, et ei saaks lisapala teha, aga tänu nende mänedžer George Avakianile see salvestus saadi ja ka Moskvast luba selle avaldamiseks. Mina olin seda nende Tallinna kontserti kuulamas ja see oli muljetavaldav!“ meenutab Anne Erm elamust, millest ta sai impulsi Jazzkaare alustamiseks.