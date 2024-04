Palju õnne, mu 100aastane sõbranna!

Mõne üksiku erandiga, olgu siiski lisatud. Näiteks lugesin ma, hambad ristis, lõpuni Ameerika filosoofiadoktori Gary Chapmani teose „The Five Love Languages“ ehk „Armastuse viis keelt“. Mis sest, et ei uskunud ainsatki sõna. Seda suhtepiibliks peetavat teost on müüdud ainuüksi ingliskeelses maailmas üle 11 miljoni eksemplari ja tõlgitud 49 keelde, eesti omasse sealhulgas. Suuremat jama – vähemalt minu küünilises maailmas – on aga raske ette kujutada. Nimelt väidab Chapman, et inimesed räägivad viit erinevat armastuse keelt: kvaliteetaeg, tunnustussõnad, kingitused, teened ja füüsiline puudutus. Ning kui sa neid „valdad“, paned läbi elu nagu rong, mida on võimatu peatada.