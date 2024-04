Helen Sildna: võiksime olla iseenda vastu lahkemad

Küsimusele, et kas see võib olla arhetüüpne kannataja roll meie etnose koodis vastab Helen: „Eks me olemegi rahvana pidanud olema olelusvõitluses ja oma eksistentsi eest võitlema. Meil kõigil on suguvõsades emad-isad või vanaemad-vanaisad, kes on pidanud võitlema selle eest, et nad ise ja nende perekond üldse ellu jääks ning erinevates ühiskondlikes režiimides toime tuleks. See nõuabki alalhoidlikkust. Lisaks on meid ju kasvatatud nii, et ära kiitle kuskil, hoia madalat profiili, ära tõuse esile – seda nõudis meilt nõukogude aeg.“

„Kui me räägime Eesti brändist ja rahvusvahelisest tuntusest, siis me peame harjuma endast uhkustundega rääkima. Ka olukorras, kus meie kasvatus oli teistsugune ja õpetas, et pole hea toon esile tõusta. Eks sealgi peab olema tasakaal, aga ma arvan, et eestlasele ei hakkagi kunagi olema olemuslikult omane ameerikalik enesepromo,“ mõtiskleb Eesti muusikaekspordi üks eestvedajatest.

Kodumaiste muusikute rahvusvahelise tuntuse edendamisele palju kaasa aidanud kultuurikorraldaja tõdeb, et selle teema tuumküsimus on mitte enesepromo, vaid enesekindlus ja eneseväärtustamine: „Arvan, et osa sellest meie raskemeelsusest, aga samas ka töökusest on see, et me hakkasimegi ju nullist oma riiki üles ehitama ning see ongi olnud väga suur ja vastutusrikas ülesanne. Ma usun, et aegajalt igaüks meist tajub väga selgelt oma rolli selle väikese riigi üles ehitamises – ja see on ka väga ilus asi.