Kui lähedane inimene sureb kodus, on kurbusega looritatud leinajate esimene praktiline küsimus, mida teha surnukehaga. Sageli lahkutakse elust aga haiglas, kusagil eemal, kus kadunuke on asjatundjate kätes. Sel juhul mõtlevad sugulased sedamaid, kuidas korraldada võimalikult kiiresti matused. Sureb inimene teisipäeval, on ärasaatmine tavaliselt laupäeval – ja läks hästi, kui kadunuke jõudis anda juhiseid, milliseid matuseid ta sooviks.