KUULA | „Suhtejutud“. Kas maailma raskeim amet on valge heteroseksuaalne mees?

Kes on süüdi? Ikka heteroseksuaalne valge mees. Siis, kui on vaja prügi sorteerida, ja siis, kui seda sorteerida ei ole võimalik. Seekordses Eesti Naise taskuhäälingusaates „Suhtejutud“ otsitakse süüdlast. Iseasi, kas see ka leitakse.