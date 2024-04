Unistad talvekodust Kanaaridel? 15 aastat päikese all elanud eestlanna nõuanded, kuidas seal kinnisvaratehinguid teha

Arvutused näitavad, et ostetud korteris elades kulutavad pered siin kodulaenule igakuisest eelarvest kohati 10% vähem kui sama korterit üürides. Ka puhkusemajutusse investeerijatel on hetkel pidu – nõudlus on muinasjutuliselt suur, eriti Adeje ja Arona maakondades ja rannikul. Kuid peab arvestama, et uued seadused puhkusemajutuse reguleerimiseks on valmimas… Suured hotelliketid ei taha loobuda kasumist erakorterite rentijate kasuks. Teine murekoht kohalike jaoks on hinnatõus ja vabade korterite saadavus. Nii ei ole kohalikel varsti enam jõukohane siin oma perele elamist üürida.

Viimastel aastatel on kinnisvarahinnad teinud korraliku hüppe kõrgustesse. Suureks mõjutajaks oli koroonakriis. Teise suure tõuke siinsele kinnisvara ostubuumile andis sõda Ukrainas. Keerulistel aegadel eelistatakse raha pangas hoidmise asemel investeerida puhkusesaare kinnisvarasse, mida saab notarist tulles juba järgmisel päeval välja üürida. Üürihuviliste järjekorrad on muljet avaldavalt pikad. Ka paljud kaugtöö tegijad on leidnud tee siia kiire internetiga saarele.

Ega Kanaari saari pole asjata juba tuhandeid aastaid legendides ja kirjalikes allikates paradiisisaarteks nimetatud. Imeline kliima, kaunis loodus, ei ühtki mürkmadu ega ohtlikku putukat, ei kiskjaid metsades-mägedes ega inimsööjakalu ookeanis. Kanaarid on aasta ringi suurepärane elupaik. Seepärast on ka siinne kinnisvara ülimalt ihaldusväärne ja ost-müük aktiivne.

Eike Feigenbaum: Turism ja kinnisvara on Kanaaridel suur äri, kogu siinne majandus elatub sellest. Turism tõi 2023. aastal Kanaaridele lausa 23% rohkem tulu kui siiani rekordilisel kriisieelsel 2019ndal! Ennustatakse, et 2024. aastal kasvab see number veelgi.

Eike on Tenerifel elanud 15 aastat. Tema kinnisvara- ja turismiinfo salong on nagu kohalik Eesti saatkond ning suurepärane eestikeelne turismiinfo- ja kinnisvarabüroo. Salongis toimub igapäevane nõustamine, esmaspäeviti ja reedeti on eestlastele tasuta infotunnid. Küsida võib kõike! Saab osta pileteid ekskursioonidele ja meelelahutusüritustele, näiteks eestikeelsetele ekskursioonidele neljale Kanaari saarele.

Kas kinnisvaramaaklerid on siinmail usaldusväärsed?

Eike: Enamik kindlasti on, aga nagu ikka – kus on raha, seal on ka susserdajaid. Et kinnisvaras ringlevad suured summad, on paljud üleöö maakleriteks hakanud. Kinnisvaramaaklerina tegutsejatele ei kehti siin veel karme valitsuse nõudeid, mille täitmata jätmise eest saaks trahvida, erinevalt isehakanud turismigiididest, kelle tarvis on trahvid suured ja keda tsiviilpolitsei regulaarselt kontrollib – näiteks ekskursioonibusside saatjaid. Siinsed kontrollid ei ole niisama õhtune hundijutt laste hirmutamiseks, vaid oma tööd tehakse hoolega.

Kanaari saartel ei ole reeglid ja asjaajamisprotsessid vahel nii selged ja läbipaistvad, nagu me Eestis harjunud oleme. Palju on erisusi ja nõudeid, mis võivad kiiresti muutuda. Samas on ka maksuameti kontroll siin kiire ja tõhus nagu keravälk – ei mingit mañana’t.

Tenerifel on kuus mikrokliimavööndit.

Et Kanaaridel on „mustmiljon“ kinnisvarabürood ja maaklerit, siis enne, kui midagi ostma hakata, võiks eestikeelses konsultatsioonis käia. Samal ajal tasub ka hea juristi poole pöörduda, et keerukas asjaajamises heades kätes olla. Näiteks on vaja teada, milliseid makse saab ostuga kaela määrida, milliste paberite olemasolu tuleks kontrollida enne, kui investeerimise eesmärgil ostule mõelda, ning muidugi – milline on ostetava kinnisvara ümbruse kliima. Tenerifel on kuus mikrokliimavööndit! Soovitan tiirutada meie eestikeelsete saaretuuridega ringi, et näha, kuidas taimestiku ja asukoha kõrguse järgi ookeani pinnast saab piirkonna ilma ennustada.

Ost-müük nõuab kannatlikku meelt. Ka juristi läheb vaja, sest erinevalt Eestist notar lihtsalt kontrollib, kas olete tema büroole paberid korrektselt esitanud. Ainuüksi N.I.E. numbri – kohaliku välismaalase ID-numbri – saamine ja pangakonto avamine võtavad oma aja. Ilma nendeta on kinnisvara soetada ja hallata võimatu.

Ostu puhul on vaja kontrollida mitte ainult objekti, müüjat, vahendavat kinnisvarabürood, piirkonda ja naabreid, vaid ka seda, kas näiteks troopiliste tormide mudalaviinid ikka lähevad majast ringiga mööda, ning muid kohalikke eripärasid, mille peale ise ei oska tulla. Anname omalt poolt parima, et protsess sujuks imelise kerguse ja rõõmuga! Krapsakamad eestlased, kel dokumendid juba korda aetud, on tehinguid teinud lausa 3–7 päevaga.

Eike julgustab kõiki Tenerifele puhkama tulema, et oma silmaga Kanaari saarte ilu nautida, elust rõõmu tunda ja päikeselist tulevikku planeerida. Ookeanis saab ujuda aasta ringi, kliima on mõnus, loodus kaunis ja mitmekesine, kehtib euro, valitsevad euroopalikud kuurordikombed. Elu sujub rõõmsalt rahulikus tempos kitarrimuusika, flamenkotantsu ja sangria saatel.