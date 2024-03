KUULA | Helen Sildna: kultuur aitab inimesel autopiloodilt maha tulla

Ma leian, et erinevad kultuurilised väljendused ja erinevad kunstivormid aitavad meil kõigil – nii nendel loojatel endil, kui ka inimestel, kes neist kultuuriliikidest osa saavad – sellest autopiloodirütmist kuidagi välja tulla. Loomulikult on selleks veel erinevaid komponente, näiteks loodus ja haridus, mis on ka väga olulised.“

Veerand sajandit kultuurikorralduse ja muusikasündmustega tegelenud Helen Sildna sõnul on kultuuris väga tähtis vabaduse mõiste: „Sõltumatus ja vabadus on väga olulised. Üks looja võib end väljendada absoluutselt erinevates vormides, tingimusel muidugi, et ta ei haava teisi tahtlikult. Ja ma arvan, et ühiskonnas üldiselt just kultuur tõstabki seda mõttevabaduse nivood. On ju teada, et diktatuurlikes ühiskonnavormides minnakse päris ruttu kultuuri kallale, püütakse päitsed pähe panna näiteks popmuusikale või nüüdiskunstile ehk siis sellistele jõulisematele kultuurivormidele – eks ikka selle sama asja pärast, et ei taheta, et inimesed liiga vabalt liiga laia kaarega mõtleksid.“

„Ma usun, et kultuuris ja kunstiliikides on hästi suur jõud, see on mingi universaalne ürgne jõud ja ürgne eneseväljendus, mis on inimliigile midagi hästi omast – kultuur ongi inimolemusele väga oluline. Aga ma usun ka, et see ei ole iseenesestmõistetav, et kultuuril on ühiskonnas eelistatud positsioon, eriti olukorras, kus me kõik panustame julgeolekusse ja majandusse, mis ongi väga olulised parameetrid, mida me ignoreerida ei saa. Aga me peame kogu aeg võitlema selle eest, et meie ühiskonnas säilib ja jääb ruum kultuurile ning võimalusel ka suureneb – sest ärgem unustagem, kultuur kasvatab majandust ja inimlikku heaolu. See on ka meie ühiskonna mõttevabaduse garantii ning meie väikse Eesti enesemääratlemise, enesekindluse ja püsimajäämise võti.

