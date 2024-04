„Pidin lahkuma, sest iga võimalik viga võinuks maksta mulle elu.“ Põgenemislugu, mis vapustas kogu maailma

Minu isa Mohammed Mutlaq al-Qunun on üks Saudi Araabia juhte, sest ta on Ha’ilist umbes 180 kilomeetri kaugusel asuva Al Sulaimi linna kuberner ja suhtleb oma töökohal kuningliku perekonnaga. Ta ei ela meiega. Kui ma olin neljateistaastane, võttis isa teise naise, mis on Saudi Araabias seaduslik, ja veel ühe naise, kolmanda, kui olin seitseteist. Pärast seda polnud minu, mu ema ja mu kuue õe-venna elu endine. Mu isa ei tulnud enam koos meiega puhkusereisidele ja mu ema Lulu sai sellest väga haiget, hakkas tundma ennast tõrjutuna ja langes nii sügavasse depressiooni, et see muutis koguni ta isiksust. Ema tundis, et mu isa oli abiellunud teiste naistega, sest tema jäi vanemaks ja isa tahtis nooremaid naisi. Ning tal oli õigus.