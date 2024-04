KUULA | „Vahel piisab mõnest väiksest märkusest, et asi jõuaks söömishäireni.“ Kahe noore naise kogemus teismeea toitumishäiretega

Saate fookuseks on valdavalt teismeeas kogetavad söömishäired. Stuudiokülalisteks olevad naised jagavadki, kuidas nemad teismeeas söömishäiretega kimpus olid, ning kuidas nad leidsid tee tervenemise ja tervisliku toitumiseni. Lisaks jagavad nad, kuidas minevikus kogetu neid täna mõjutab.

Simone ja Ingel on kirjutanud kahepeale oma probleemist ja tervenemise teekonnast avameelse raamatu „Armastus enda, oma keha ja toidu vastu“. Nad loodavad, et suudavad oma kogemuse jagamisega aidata noori tüdrukuid, kes on teismelistena hädas kehapildi ja kaaluga.

Muuseas jagab Simone podcastis, kuidas ta võitles teismelisena negatiivse minapildi ja söömishäiretega, mille põhjusteks peab ta valdavalt sotsiaalmeediast nähtud ilupilte ja ebatervislikke toitumiskavasid. Ingel jagab, kuidas õrnas eas ollakse tundlik ja tihti piisab mõnest väiksest märkusest, kriitikanoolest või kommentaarist, et asi jõuaks söömishäireni.

Kuidas ümbritsev valeinforamatsioon mõjutab, eriti teismeliste tüdrukute ja noorte naiste, otsuseid? Otsitakse kiirdieete, tehakse karme treeningkavasid, millede eesmärk on saavutada just kiiresti soovitud tulemused. „Võta ennast kiirelt kokku, saavuta kiirelt tulemus“ - miks me seda usume ja mida see katsetamine meiega teeb?

Mis on söömishäirete võimaliku põhjused? Kuidas saada aru, et tegemist on söömishäirega? Millest saavad toitumishäired valdavalt alguse? Sest igal söömisharjumusi muutval lapsel ei ole tingimata söömishäire.

Toitumishäire on potentsiaalselt eluohtlik haigus. Tuntumad neist on anoreksia ja buliimia, aga levinud on ka piiratud ja valikulise toitumise häire, mis on valdavalt ärevuse, autismi ja õpihäiretega laste teema. Lisaks on liigsöömishäire, kus rahustatakse või premeeritakse ennast toiduga.

Räägime ka sellest, kuidas söömishäireid ravitakse ja kuidas jõuda selleni, et tõepoolest end oma kehas hästi tunda.

Saade on soovituslik ka teismeliste laste vanematele.

Abi ja nõu saab Söömishäirete Liidust.