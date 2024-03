Kirjastaja Tiina Ristimets: noorte vähene lugemus on väga murettekitav

See on Tiina Ristimetsa sõnul üks suurimaid ja põhjapanevamaid muutusi, mida tema on terve oma tegutsemisaja jooksul selles valdkonnas näinud: „Aga sinna ei ole mitte midagi teha, sest kõik muutub. Lastekirjanduses ei ole eriti suuri muutusi. Aga noored vanuses 8-18 aastat on suurema osa oma vabast ajast erinevates seadmetes, kus on neile omasem, loomulikum ja ka palju põnevam sisu, nii et nende lugemisvähemus on tegelikult väga hirmutav. On loomulikult erandeid, aga üldiselt loeb see vanusegrupp palju vähem, ja loevadki kohustusliku kirjanduse kokkuvõtteid internetist.“

„Järgmine vanusegrupp, 20+ vanuses noored loevad siis, kui neil on olemas lugemisharjumus. Nemad loevad väga palju inglise keeles, sest seal on sisuline valik palju suurem. Ja nad kuulavad palju audioraamatuid. Lisaks on suur mõjutegur see, et ingliskeelses kirjanduses ongi internetis hinnad palju soodsamad. Nende valikukriteeriumiteks ongi peamiselt see, et nad valdavad juba loomulikult inglise keelt ning hinnapoliitika on neile palju soodsam. Omaette küsimus on see, et mida see kõik tähendab tulevikus eesti keelele – kui meil pole seda lugemisharjumust noorte seas, siis meil ei tule ka eestikeelsete raamatute lugejate järelkasvu,“ mõtiskleb Tiina Ristimets.

Tema sõnul on koolides kohustusliku kirjanduse nimekirjad ikkagi paindlikud ja seal on erinevaid võimalusi, lisaks vanadele kodumaise kirjanduse klassikutele on ka tänapäevaseid autoreid ja teoseid. „Aga ma näen, et see käib kõik sunduslikult. Mitte midagi ei ole teha – midagi on selles põlvkonnas täiesti teistmoodi ja me peame sellega arvestama ja seda mõistma. Ma võin ju rääkida neid traktaate lugemise kasulikkusest ja selle tagajärjel arenevast mõtte- ja analüüsivõimest ning intelligentsusest, aga sealt teismeliste poolt ei tule sellist vastust, nagu mulle meeldiks,“ tõdeb ta.

