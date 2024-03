Prantsuse luksusmaja Hermès kohtulahing: kas saab eksisteerida käekotte, mis on kättesaadavad vaid valitutele?

„See pole kott, see on Birkin“ on sõnad, mis kajavad poes Samanthale vastu, peegeldades hästi selle näilise tarbeeseme tegelikku tähendust – kotti ostetakse selleks, et näidata omaniku staatust. Pärast Hermès Birkini koti üle USA meedias lahvatanud konkurentsiõiguslikku hiljutist vaidlust ei saa ka mina konkurentsiõigusele spetsialiseerunud vandeadvokaadina keelt hammaste taga hoida.