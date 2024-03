Folklorist Reet Hiiemäe: naised on olnud altimad pöörduma üleloomuliku ilma emakujude poole

Ent lisaks üleloomuliku olendi rollile on Maarjal pärimuslikus vaates ka märkimisväärselt inimlik nägu. Näiteks pole Maarja neitsistaatus rahvapärases – eriti õigeusu piirkondade – käsitluses mingi takistus, et tal ei võiks olla palju lapsi. Siin võib taas näha paralleeli maaema viljaka loomusega. 19. sajandi lõpust on üleskirjutusi, mille järgi liivlased ja setod jätsid saunast tulles saunaviha sauna, et Maarja oma lastega saaks end samuti vihelda. Seega ei kujutatud Maarjat talunaistest ülemäära erinevana, ainult tema vägi oli suurem.