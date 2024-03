PROOVISÕIT | Läbimõeldud viimistlus teeb väikesed puudused tasa! Maailma kõige armastatum sedaan teeb julge sammu tulevikku

BMW 5. seeriat võib pidada maailma kõige armastatumaks sedaaniks, mida on alates 1972. aastast müüdud enam kui kümme miljonit. Uus, kaheksas põlvkond alustab elektriautoga ja see on julge samm tulevikku.

Tagantjärele on keeruline kindlaks teha, kes sellele mõttele tuli – kas kuulus autotootja BMW või kuulus helilooja Hans Zimmer. Nimelt et elektriautos võiks olla omaette helikeskkond ning nimetute piipide, piiksude ja plõksude asemel võiks kõlada isikupärased audiomarkerid. Et ühekülgset sisekeskkonda võiks elavdada helidega, mille helilooja on loonud just elektriauto jaoks. Ja nüüd on mul sõiduproovis BMW uus viienda seeria elektriauto i5 ja üks selle silmatorkavaid omadusi ongi