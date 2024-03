KUULA | Tiina Ristimets: lapsele on vaja armastust, piire ja eeskujusid

„Turvatunne, et ükskõik mis ka ei juhtuks, et lapse vanem või vanemad on tema jaoks alati olemas ning et ta saab oma kodus olla selline nagu ta on. Mis ei tähenda, et seal poleks piire – piirid seavad lastele teatud raami ja turvatsooni, milles nad teavad kuidas navigeerida, see on neile oluline. Ja sellest kujuneb välja vastastikkune austus lapse ja vanema vahel. Ma ei ole täieliku vabakasvatuse pooldaja,“ sõnab ta.

„Mulle meeldib selline mõte, et ema on kodu. Kodu selle sõna kõikides tähendustes: seal on turvaline, soe, seal on traditsioonid, see on hoitud ja hooliv, tingimusteta armastuse tunne, kus on hea olla. Ja isa on see, kes võiks õpetada last maailmas hakkama saama – teadmised, et kuidas ellu jääda, kuidas end kaitsta, sest kui sa koduukse avad ja välja astud, siis see maailm ei pruugigi olla nii ilus ja hea, aus ja hoidev nagu sa oled harjunud kodus kogema. Isa õpetab last kuidas end proovile panna, piire nihutada, pingutust, julgust, vaprust,“ mõtiskleb Tiina lapsevanemate rollide olemusliku tähenduse ja sisu üle.

Tüliga ei minda magama

Tiina Ristimetsa sõnul on ema ja lapse suhtes tema jaoks kõige olulisem see, et mis ka ei juhtuks, olla oma lapse jaoks alati olemas. „Ja säilitada konfliktiolukorras rahu, mitte üle reageerida, emotsionaalselt lõhkuda ja hävitada, vaid kui teema on eskaleerunud, siis lihtsalt minna korraks eemale, rahuneda, ja seejärel rääkida, et mida see sinu jaoks tähendab, mida sa selles olukorras tunned ja tegelikult õpetada ka temale samamoodi enda emotsioonide väljendamist ja nende tunnetega hakkama saamist. Meil on kokkulepe, et kui on konflikt, siis me rahuneme ja räägime selle selgeks. Tüliga ei minda magama. Mul on väga hea meel, kui mu teismeline poeg võtab ellu kaasa selle, et asjad tuleb selgeks rääkida ja ära põhjendada ning jääda selle juures mõistvaks ja siiraks ka teise osapoole jaoks, siis võib elus palju ebameeldivaid asju ära hoida – me teame ju, et katkine loob katkist.“