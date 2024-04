Kes tahab, see tapab, kes viitsib, see virutab

Sage vägivalla, alkoholilembuse ja nende kombinatsioonide mainimine nii vallakohtute dokumentides kui pärimustekstides annab aimu, et need probleemid olid levinud ka minevikus. On olemas terved lähisuhtevägivallale keskenduvad regilaulutüübid, nagu „Ärge lööge vaeslast“ ja „Said peksja peiu“, ent samuti „Naisepeksja põrgus“, mis viitab usule, et vähemalt pärast surma pääseb õiglus võidule ja pahategija pälvib karistuse. Käesoleva mõtiskluse pealkirigi on värsirida rahvalaulust. Ka traditsioonilised vanasõnad, nagu „Parem vana mehe habeme all kui noore mehe piitsa all“, osutavad, et kooselu jõhkrutseva partneriga on olnud läbi aegade kardetud. Seetõttu on heietatud mõtet muu arvelt tehtud kompromissidest.