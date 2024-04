Väga võimalusterohke kevadkuu! Lisaks sellele, et Päike liigub Sõnni märgis, on sind tiivustamas õnne ja armastuse planeet Veenus ning külluslik Jupiter. Elu on mõnus ja rõõmurohke, ent loorberitele peesitama jääda siiski ei tohi. Sinu ülesanne on korraldada asjad nii, et see toredus kestma jääks.