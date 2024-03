FOTOD | Kolmapäeval esietendus Mare Kandre novelli ainetel valminud balletilavastus „Kurat ja Jumal“

Allegooria hea ja kurja paralleelsest kulgemisest

Mare Kandre (1962 – 2005), kelle novell on balleti aluseks, on tunnustatud Rootsi kirjanik, kes ema poolt on juurtelt Eesti päritolu. Rootsi modernses kirjanduses oma erilise stiili ja keelega ilma teinud autoril on mitu nägu: temas on pungilikku trotsi, gootilikku süngust, aga ka omapärast irooniat ja sarkasmi. Proosapoeem Kuradist ja Jumalast on allegooria hea ja kurja paralleelsest kulgemisest ja põimumisest inimeste maailmas. Äraspidine muinasjutt ja ühtlasi ilmutusraamat.