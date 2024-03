Nii inspireeriv on lugeda Eesti Naistest: iseseisvad, targad ja helged. Helena Lotman, kellel tunduvad olevat maailma vingeimad vanemad, mees ja pere. Erna Villmer, kellele võib vist ainult alt üles vaadata ka palju-palju aastakümneid hiljem. Julia Aug, kes jäi ka kõige jubedamates olukordades oma põhimõtetele kindlaks.

Just sellised naised annavad ka mulle jalaga tagumikku, et, kallis naine, tee ka midagi oma eluga, ole ka vinge. Ja ma annan endast parima. Gea

Mõeldes meeste tervisest

Mind haaras Mihkel Raua kolumn kaalu kaotamisest, kuna enda peres on see päevakorral. Nimelt on abikaasa kogunud viimastel aastatel kõvasti kilosid ja see annab ennast tunda. Viimaseks häirekellaks sai juhtum, kui pidime vana-aastaõhtul õe juurde minema ja mees hakkas mõne sammu järel hingeldama ja ähkima. Juunis on meil planeeritud reis lapselastega ja plaanis ikka pikemalt jalutada.

Leppisime kokku, et midagi peab tegema. 2. jaanuaril ostsime kaalu ja teekond algas: pärast kuut enam ei söö ja tööl tuleb teha samme. Kuuga kadus kuus kilo, kuid nüüd on näit jäänud pikemaks ajaks seisma. Kas peaks kaalu välja viskama, nagu Mihkel tegi, et motivatsioon ära ei kaoks?

Minu pika jutu lühike mõte on see, et meie, naised, saame päris palju kaasa aidata oma elukaaslase tervisele. Aidake ja innustage mehi tegema tervislikumaid valikuid, nii on pikemalt meiega need kallid inimesed, kes meid naistepäeval lilledega meeles peavad. Ülle

Omastehooldajaid märgates