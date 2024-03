KUULA | Sisearhitekt Mari-Liis Ardensiga kodukeskkonna mõjust vaimsele tervisele

Podcasti „Vaimse tervise heaks“ saatejuhi Rita Rätsepa külaliseks on seekord sisearhitekt Mari-Liis Ardens, kelle tööks on kodukeskkondade loomine ning kes on klientidega (peamiselt just erakliendid - toim.) töötanud 20 aastat. Aastatepikkune töökogemus on teinud Mari-Liisile selgeks, et tema valdkonnas pole keeruline mitte kodude kujundamine, vaid hoopis erinevate inimestega suhtlemine võib osutuda pingeliseks. Seetõttu võttis ta ette neli aastat kestnud terapeudiõppe, et inimesi paremini mõista, saada aru, mida nad tegelikult soovivad, ja mis on neile oluline.