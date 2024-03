Unenõustaja Kene Vernik kaalulangetajatele: sul ei ole sellest trennist mitte midagi kasu, kui sa ei maga

Kronotüüp iseloomustab inimese ööpäevase aktiivsusperioodi eelistust. Enamus populatsioonist ehk 60-70% on keskkronotüüpi ehk karud, kes jäävad magama õhtul kella 21-24 ajal ning ärkavad hommikuti kella 7-8 paiku. Lõokese kronotüüpi inimesed uinuvad ja ärkavad vara, öökulli kronotüüpi inimesed hilja. On olemas ka tundlikud magajad (ingl k sensitive sleepers) ehk delfiinid ja neid on maailmas aina rohkem – need on näiteks kehva unegeeniga inimesed. Une rütm, pikkus, kvaliteet on igaühel väga individuaalne. Kui me ei saa oma kronotüübi kohaselt elada, siis me jääme unevõlga.

„Unevõlg aga toob endaga kaasa erinevaid nähtusi. Näiteks veresuhkru kõikumine, seedimise aeglustumine, kortisool lõhub kollageenivalku, nahk läheb koledaks, kognitiivne võimekus langeb, rakud hävinevad ja ei taastu. Päeval koguneb ajju ka toksilisi aineid ehk kehas olevaid mürkaineid, mis neurotransmittereid aeglaseks teevad. Ja kui sa öösel ei puhka ja ei puhastu nendest toksilistest ainetest, mis on päeval kogunenud, siis sa oledki aeglasem, nagu katkine arvuti.

Ja kui inimesel on tema bioloogiline baas ka kehvem, näiteks ta on geneetiliselt kehvem tervise poolest ja magab ka veel halvasti, siis võibki saada mõne kroonilise haiguse. Unedeprivatsiooni tagajärjel tekkinud haiguste osas esimesel kohal on veresoonkonnahaigused. Näiteks noortel on väga varakult vererõhutõved (enamasti liiga kõrge vererõhk, aga ka liiga madal), veresuhkru kõikumist on väga palju, raua ja ferritiini näidud muutuvad ja muidugi siis hakkab see kaal ka tõusma, sest see on seotud adrenaliini ja veresuhkruga,“ seletab somnoloog unevõla mõju tervisele.