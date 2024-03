Võitled pidevalt unehäiretega? Just sel hetkel on aeg arsti poole pöörduda

Pilt on illustreeriv.

Kõige sagedamini pöördutakse Marget Raukase sõnul apteeki uneaja pikkuse vajakajäämisega ja küsimusega, et kuidas saaks ilma retseptiravimiteta hommikuks välja puhata. „Uuringud näitavad, et üks kolmest üle 50-aastasest inimesest ei maga regulaarselt vähemalt 7 tundi ööund. Vananedes muutub uni pinnapealsemaks ja katkendlikuks ning sügava une faaside hulk väheneb, samas pidev unepuudus süvendab vananemisprotsessi ning soodustab põletikulisi protsesse ja kroonilisi haigusi,“ selgitab apteeker. Raukas lisab, et uneprobleeme tuleb ette ka lastel, kellel esineb pigem raskusi magama jäämisega kui uneaja pikkusega.