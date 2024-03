Tuuli Roosma: „Jumala lemmiklaul on naer!“

Päike sirab ja väljas on 13 miinuskraadi. Tallinna vanalinna Harju tänava uisuplatsil liugleb Tuuli, seljas pihasse töödeldud mantel, millel on karvased käised ja krae. Tema pöörded ja keerded on kindlad. „Jaa, mulle tohutult meeldib uisutada!“