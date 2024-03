„Olen juba küllalt vana ja mul on vaja oma entusiasmi ohjeldada.“ Sõjapõgenikust eestlanna teekond Kanada iluvõimlemise ristiemaks

Õigemini on Kalev Estienne’i nimelisi koole Torontos ja selle lähiümbruses lausa viis, kuues avab peagi uksed Nova Scotias. Peale uute õpilaste vastuvõtmise sprindib proua Koop veel selle nimel, et tööd alustaks ettevalmistuskool tulevastele treeneritele ja kohtunikele ning et vähemalt üks-kaks tema kooli kasvandikku jõuaks Pariisi olümpiamängudele. See on isegi auküsimus – Evelyn Koopi kutsutakse Kanadas iluvõimlemise ristiemaks.