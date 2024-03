Ajakirjanik Anu Merila vanadusest: pole lihtne leppida, et kõik läheb muudkui raskemaks – et sellest väljapääsu ei ole

Ema ja tütar jagasid eluaeg ühte kodu, just nagu eelmises loos. Ka siis, kui Anul lapsed sündisid, jäädi kokku – maja oli piisavalt suur, et noorperele jääks õhku. „Emaga oli kerge koos olla, sest ta oli alati helge,“ leiab Anu. „Ta lubas inimestel olla nii, nagu nad olid, ei tulnud kedagi õpetama.“

Veel 90. sünnipäeval oli Benita väga kraps. Juubelile paluti kümmekond külalist: peoperenaine käis turul, tegi ise toidud, suhtles pidulauas kõigiga ja koristas nõud. Hääbuma hakkas ta aasta hiljem: „Mäletan, et olin Rõuge lähedal suvitamas, kui sain emalt kõne. Ta ütles: mul on jalad paistes, kas saad koju tulla?“ meenutab Anu. Viivitamatult sõitis tütar tagasi ja kutsus emale kiirabi. See oli esimene sündmus pikas reas.