Birk Rohelend üksikvanemlusest: kartsin laste isa kättemaksu ega küsinudki temalt abi, turvalisem tundus lapsehoidjatele maksta

Võib-olla oligi asi nooruses, et radikaalsed otsused tulid lihtsalt. Olin leinas, pettunud, kibestunud. Minu enesehinnang langes olematusesse hoolimata sellest, et pingutasin kõvasti oma välimuse nimel. See kombo tõmbas ligi õnneotsijast mehi, kel polnud iialgi pikemat plaani. Paar šaakalit hiilis lähedale, enne kui aru sain, et kooselu mõtet pole neil kunagi peast läbi käinud. Siinkohal tahan hoiatada kõiki üksikuid, hapra enesehinnanguga inimesi: väljas on deemonid, kes tulevad otsekui lõhna peale teie juurde. Šaakaleid, kes otsivadki haavatavaid naisi ja mehi, et kasutada ära nende meeleheidet. Tundke nad ära ja mõelge rahulikult, kas teil on vaja sellist kogemust – kõigile teistele raskustele pealekauba.