Kunstnik Edith Karlson: emaks saamine muutis mind paremaks inimeseks

Edith Karlsoni ja Raul Saaremetsa kaheksa aastane poeg Nikolai käib muusikaklassis ja laulukooris ning laulab ema sõnul nagu väike linnuke. Muusikust isa ja kunstnikust ema lapsel on andeid mõlema vanema poolt. „Ilma minu juhendamiseta tundub ikkagi, et tegemist on ka kunstihuvilise noormehega: ta teeb väga filigraanseid joonistusi ja peeneid skulptuure. Mina olen skulptorina tuntud oma robustse käekirja poolest, tema on aga oma loomingus väga detailirohke. Vaadates Nikolai joonistusi ja skulptuure võin ma küll südamerahuga öelda, et mina tema vanuses selliseid ei teinud. Nii et kindlasti tal on anne olemas, aga vanemana ma muidugi soovitaks tal mingi muu ala valida kui pigem raske kunstnikuamet,“ arutleb Edith.

„Mul endal on probleem sellega kui mulle midagi peale surutakse, ka kavalate mahhinatsioonide kaudu – see tekitab minus vastureaktsioone. Oma poega üritan ma kasvatada nii, et ta tunneks, et ta ei pea mingeid asju tegema, vaid et ta tahab neid asju teha. Näiteks et ta õpiks koolis nii, et ta tahab õppida, mitte et meie sunnime õppima. See on küll ilus ideaalmaailma lootus, aga peab ju lootma, et lapsel on võimalik nii kasvada! Ma soovin, et inimesel oleks vaba tahe. Ja loodan, et Nikolai saab olla väike fantaasiarikas poiss, keda maailm maha ei suru, ta on praegu nii mõnusalt lahtine ja loominguline,“ räägib kunstnik väärtustest, mida oma pojale edasi anda soovib.

Edith Karlsoni sõnul vaimustavad teda järjest rohkem lapsed ja noored: „Imetlen noorte julgust ja enesekindlust! Nad tunduvad palju lahedamad ja vabamad kui mina omal ajal olin. See tekitab tegelikult väga suurt lootust – mul on väga suur usk noorusesse ja noortesse ning lastesse. Ja see on juba täiesti piisav, et mitte masendusse langeda kui maailma negatiivseid arenguid vaadata, millele ei tahagi keskenduda. Pigem vaatan lapsi ja noori ja ma usun päriselt sellesse, et nad on paremad.“

*