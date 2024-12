EESTI NAISE 2024. AASTA TOP | Margus Punab meenutab naist, kel ei õnnestunud rasestuda: tähelepanu ei pööratud olulisele komponendile, mis lapse saamise juures vajalik on

Mees ja naine

Huvi androloogia ehk meeste tervise vastu tekkis Punabil varakult – siis, kui tuli arusaam, et seda on vaja. Ta meenutab juhtumit, mis teda mõjutas: „Üliõpilasena naistearsti vastuvõtul viibides nägin üht naist, keda oli lastetuse tõttu uuritud ja ravitud kümmekond aastat. Kuigi kõik näis korras olevat, ei jäänud naine rasedaks. Tähelepanu ei pööratud olulisele komponendile, mis lapse saamise juures vajalik on – mehele!“