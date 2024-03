KUULA | Naturaalseid naisi pildistav fotograaf Birgit Varblane: iga naine on lugu ja iga töötlusega eemaldad seda lugu

Fotograafia kui teraapia. Saates tuuakse näiteid erinevatest teraapialugudest. Birgit on oma blogis kirjutanud, et nii kaamera ees olemisel kui ka hiljem tulemuse vaatamisel on mingit moodi tervendav mõju, ja see pole mitte enesehinangu tõstmine vaid endaga teistmoodi tutvumine, „puudustega“ leppimine ja lõpuks enda keha armastama õppimine. Selle teraapia lõpp-punkt on arusaam, et need pole puudused ega defektid. Need on keha iseärasused, millega pole vaja kogu aeg võidelda, neist jagu saada ja neid varjata. Iga naine on lugu ja iga töötlusega sa eemaldad seda lugu.