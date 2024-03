„Pärast 13 aastat passivset ratastoolis istumist on võimalik inimese lihaseid tööle panna.“ Ratastoolidesse aheldatud abielupaar sai tänu lugejate abile järelravile

Aasta tagasi läks Rein Objartel (48) neuroloogi juurde sooviga saada suunamiskiri Haapsalu Neuroloogilisse Rehabilitatsioonikeskusesse. Rein on 5aastasest saadik liikumisvõimetu ja ratastoolis. Viimased aastad elektrilises ratastoolis. Et tal on kaasasündinud selgroovigastus, siis sirge seljaga ei saa ta kunagi oma toolis istuda. Ja sellesse tooli saamiseks on tal vaja hooldekodus hooldajate abi. Nägemine – miinus 16 prillidega – ei kannata kriitikat ja töövõimeline on tal ainult parem käsi…