Tulevik kikivarvul

EX30 on kõige väiksem ja kõige soodsama hinnaga Volvo, mida praegu uuena osta saab. Ta on paljuski hoopis teistsugune kui need Volvod, millega oleme harjunud. Võib öelda, et ta on üleüldse erinev sellest, millega oleme auto puhul harjunud. Uues EX30-s ei leia juht otse vaadates enda eest enam ainsatki ekraani ega näidikut, avaneb vaid vaade läbi tuuleklaasi teele. Volvo slängi kasutades on kõik tsentraliseeritud, toodud auto keskele. Püstisele keskekraanile kuvatakse sisseehitatud Google’i kaart, aga ka sõidukiirus. Kiiruse vaatamiseks tuleb pilk vilksata ekraanile. Tuuleklaasinäidikut, mis annaks elegantse lahenduse, ei saa ka lisana juurde osta. Ühe keskse ekraaniga lahendus on puhas déjà-vu Tesla Model Y juhikohalt, kus samuti on kasutusel vaid keskekraan ja puuduvad näidikud juhi ees. Siin on ainult see vahe, et Tesla põhjendab sellist lahendust võimalusega, et auto saab enda juhtimisega hakkama ilma inimese (pideva) sekkumiseta. Volvo midagi sellist veel ei luba.