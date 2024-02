Marta Pulk: Leelo Tungal on põnev ja inspireeriv naine, kellel on väga äge huumorimeel

„Sattusin rääkima oma hea sõbra ja kursaõe Monika Siimetsaga, kes oli just teinud Leelo Tungla raamatust „Seltsimees laps“ filmi ja ütles: „Aga küsi Leelolt!“. Monika oli see, kes ütles mulle, et: „Leelo on väga kange mutt!“ – tahtmata selle sõnaga kedagi solvata, vastupidi!“ rõõmustab Marta.

„Ma oskan maailmale läheneda nii, et ma jutustan mingi loo. Seega läksingi läbi oma eriala, filmitegijana, mõeldes, et kui ma vaatan selle inimese elu ja mõttemaailma sisse dokumentalistina, võibolla saan ma niimoodi temalt midagi õppida. Selle jutuga ma Leelo juurde läksin ja mul on suur au ning hea meel, et ta selle „kosjakutse“ vastu võttis. Sest ta on põnev, mitmekülgne ja inspireeriv naine, kellel on väga pikk karjäär, eriline oskus püsida oma lugejatega ühenduses, lisaks sellele ka fantastiline huumorimeel ja väga äge perekond. Mul on nüüd käsil teekond, et kõike seda avastada ning leida kõige õigem viis tema loo jutustamiseks,“ jagab filmirežissöör Eesti Naise podcasti kuulajatega oma lugu. „Üks põhjus veel, miks mulle see kõik tähtis tundus – ma tajusin esialgu, et me oleme üsna vastandlikud tegelased – Leelo oskab olla lõputult optimistlik, samas kui ma ise olen minevikus olnud üsna morbiidne kuju. Seega hindan väga selliseid inimesi, kes oskavad raskuste kiuste kusagilt naeru üles leida!“