Üleminekuea hormoonidemöll

Epp (51) meenutab mõne aasta taguseid sündmusi paraja katsumusena. Epp on kogu elu olnud rahulik ja kannatlik inimene, aga mingil ajal märkas ta, et temast on saanud „kliimaksis tädi“, kes toriseb, plahvatab pisiasjade peale ja võib võhivõõralegi jämedusi öelda. „Ükskord sõimasin poes kassapidaja-õpilase läbi, sest ta liigutas end liiga aeglaselt. Lõpuks läksin tülli kogu järjekorraga. Sellest on aastaid möödas, aga mul on see hetk meeles. Piinlik mõelda, tegelikult ma ei ole tigedusekott,“ sõnab Epp.