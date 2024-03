KUULA | Skulptor Edith Karlson: kunst on trenn ajule ja hingele

„Ma arvan, et kunstiga on samamoodi kui muusika ja filmiga, et kui hakkad korra huvi tundma, siis alustad lihtsamini arusaadavatest teostest, mis käivitavad su uudishimu ja isu ning inimeses hakkab toimuma mingi areng. Pean silmas kõiki kunstivorme – muusika, teater, film, vabad kunstid, kogu kultuurivaldkonda. Mida rohkem kultuuri tarbid, seda huvitavamaks lähevad ka mingid keerulised teosed. See on enda harimine ja ka viis, kuidas õppida elama. Nagu lemmikloom teeb hingele head, siis ma usun, et ka kultuur teeb hingele head. Teeb inimesi paremaks, kindlasti mitte halvemaks,“ räägib Edith Karlson.

Küsimuse peale, et kas kunst on kunsti teha või kunst on kunstis kunsti näha, vastab hinnatud skulptor: „Mina arvan, et igaüks võib olla kunstnik. Enamasti lihtsalt ei teata kui suur töö seal taga tegelikult on. Arvatakse, et istud barett peas ja sööd-jood ja muudkui varrukast tuleb kunsti, aga tegelikkus on 24h ilma pausideta igal tasandil kuuma andmist. Kui sa oled laisk, siis sa ei saa olla kunstnik, see on võimatu. Kunstnikud on ülitöökad. Sa ei saa oma erialal ellu jääda ja vastu pidada kui sa oled laisk. Kunstnikuks ei saa ühe tööga, see on protsess ja pikk teekond.“

„Mind teeks väga õnnelikuks kui enamus inimesi õpiks ära kõikjal kunsti nägemise, see teeb elu palju ilusamaks. Näha kunsti kõiges – see on mäng sinu peas, mida sa saad endale lubada, see on lahe, soovitan inimestele!“ lisab kunstnik.