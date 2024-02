Pavlo Vyshebaba (1986) on ukrainlane. Isa. Ökoaktivist. Muusik ja kirjanik. Pärast venelaste sissetungi ta kodumaale sai temast sõdur. Rindelt kirjutab ta ka luuletusi, millest see, läkitus tütrele, on tõlgitud paljudesse keeltesse – nüüd ka eesti keelde.