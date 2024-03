Võimaluste väravad on valla, saatus soosib sind. 8. aprilli päikesevarjutuse aegu mõtle plaanid läbi ja sõnasta oma südamesoovid. Seejärel tuleb ise anda parim, et soovid täituksid. Merkuuri retrograad ei luba tempol siiski liiga kiireks minna, tuues pinnale need minevikuteemad, mis veel tegelemist vajavad.