KUULA | Marta Pulk: ATH-aju on nagu võidusõiduauto, mil pole pidureid

„Aastaid kuulsin, et: „Kõigil on raske!“ ja ma arvasin, et ma lihtsalt ei saa hakkama. Minu muster oli end korduvalt läbi põletada: töötasin üle, kukkusin depressiooniauku, siis ronisin sealt kaks aastat välja. Sain aru, et toimin pidevalt sama mustri järgi, aga ma ei saanud aru, et miks. Töötan oma hinge välja ja siis otsin seda hinge kaks aastat taga. Diagnoosimata ATH-ga naiste puhul olevat see tavaline muster, et sa lihtsalt ammendad oma jõuressursid hästi intensiivse tegevusega ära ja siis pead neid pika aja jooksul korvama,“ räägib Marta Pulk oma kogemusest. „See oli imeline avastus, see tunne, et on võimalik tegelikult ka hästi elada –päriselt tajuda, et sa teostad ennast, sul on mingi kontroll asjade üle, et see on võimalik,“ rõõmustab ta elumuutuse üle.