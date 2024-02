KUULA | Suhtejutud. „Huvitav, kui palju paare praegu seksivad?!“ ehk mida arvata sellistest tähtpäevadest nagu Valentinipäev?

Tõuke selliseks teemaks said saatejuhid kuulajalt, kes kirjutas, kuidas talle tundub, et naispoolele on sõbrapäev kuidagi tähtsam, kui talle endale. „Kas see siis solvab mu kaaslast? Kas ma peaks kutsuma siis kaaslase kohtingule? Aga kui mul on esimene kohting, kas ka siis peaks kutsuma? Kas on mingi ootus, et peaksime siis ka seksima?“ uuris lugeja saatejuhtidelt.