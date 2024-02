Taimetark Angelika Somelar: 10 kodumaist ravimtaime, mida iga Eesti inimene võiks teada

„Kui vanasti pidi õpilane koolis teadma peast umbes 300 taime – mis taim on, millised on tema omadused, kuidas kasutada –, siis täna on juba kümnegi taime teadmine paljudele väljakutse. Teada kuutkümmet ravimtaime, see võiks olla selline keskmine. Üks viis oma matkasid põnevamaks teha on see, et võtke taimede taskuteatmikud kaasa ja vaadake, kes mis taime teab. Nii on lastel ka huvitavam, et mitte lihtsalt ei jaluta, vaid vaatate, mida te näete – looduses käigud saavad palju rikkamaks. Aga alustage ikka oma koduümbruse vaatlemisest,“ soovitab Somelar.

10 kodumaist ravimtaime, mida tasub teada:

TEELEHT: Teeleht armastabki, et inimene talle peale astub. Energeetiliselt on ta sinu hea saatja, hoiab sind õigel kursil ja teel. Võtab nahakriimustuse korral vere kinni. Eesti üks võimsamaid adaptogeenseid taimi. Väga mitmekülgne ja tugev põletikuvastane taim, sobib näiteks seedeelundkonna põletiku korral. Aga ka külmetuste puhul. Ja ta on ka väga maitsev tee sees.

NÕGES: Kui on pingelisem periood, siis nõges on toitainete rikas toetaja – temas on rohkem toitaineid kui spinatis, nõges sisaldab palju rauda. Varakevadised noored nõgesed on eriti head, lase need korra kuumast veest läbi, siis ta enam ei kõrveta ja saad toidus kasutada. Annab väga palju väge ja energeetiliselt võimas taim, nõgest kutsutakse ka koduvalvuriks.

PÕDRAKANEP: on toitainete rikas. Fermenteeritud põdrakanepitee muutub magusaks, seda kutsutakse ivantšaiks ning see on seedimisele hea ja rahustav. Annab väge! Kutsutakse meeste taimeks, vahel öeldakse, et põdrakanep on looduslik viagra. Rahvatarkus ütleb, et anna vene mehele ivantšaid ja ta tantsib öö otsa, mina ütlen, et anna oma mehele põdrakanepi teed ja te saate eesti mehe puhul vähemalt ühe tantsu.