KUULA | Eestis on pimedat aega rohkem kui valget. Kas oleme selle tõttu depressiivsemad?

Miks on päikesevalgus nii oluline ja miks oleks vajalik elada päikeseenergiaga kooskõlas? Saame teada, et kõige suurem serotoniini puudus tabab inimest veebruaris ja märtsis. Mida see meie organismi jaoks tähendab?

Teame, et päikesevalgus tõstab tuju, aga miks see nii on? Milline on parim aeg endasse valgust ammutada? Kas ja miks on valgus ellujäämiseks hädavajalik? Miks vajame just looduslikku valgust? Kas päikesevalgust on ka pilves ilmaga? Kuidas mõjutab inimese aju tehisvalgus? Kas D-vitamiini toidulisandist saab kõik päikesevalguse kasulikud mõjud kätte? Kuidas valgus ja valgusreostus mõjutab une- ja ärvelolekuaega? Nendele ja paljudele muudele küsimustele proovime vastused leida.